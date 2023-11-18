В Японии автобус с туристами врезался в горный склон

В Японии туристический автобус попал в аварию. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Об этом сообщил телеканал NHK.
ДТП произошло в префектуре Миядзаки на острове Кюсю. Автобус с туристами врезался в горный склон.
На место прибыли экстренные службы. В результате аварии восемь человек пострадали, один из них был госпитализирован.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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