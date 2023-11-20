Мировому рынку одежды грозит дефицит джинсов из-за забастовок в Бангладеш

В Бангладеш работники ткацких фабрик бастуют из-за тяжелых условий труда и низких зарплат. Мировые бренды одежды уже столкнулись со сложностями в размещении заказов на пошив джинсов.

За 2022-2023 финансовый год экспортные поставки принесли Бангладеш свыше 55,5 млрд долларов, в основном за счет швейной промышленности, пишет «Лента.ру». Четыре миллиона жителей заняты в текстильной промышленности.

Крупнейшие клиенты бангладешских фабрик, как правило, бренды сегмента так называемой «быстрой моды» (fast-fashion). Основные страны, на которые приходится экспорт, – это Канада, США, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Речь идет о крупных компаниях, таких как Inditex, H&M, Walmart.

Власти республики возлагают большие надежды на текстильную промышленность. Однако грандиозные планы развития оказались под угрозой срыва. Причиной стали забастовки на фабриках, где работники требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Протесты в двух промышленных центрах, расположенных на окраине столицы страны Дакки, начались в конце октября 2023 года. Доход сотрудников предприятий текстильной промышленности в стране составляет всего около 75 долларов в месяц. Работники предприятий требуют повышения оплаты труда до уровня не менее 243 долларов – средней зарплаты в стране.

При этом информация о масштабах протеста поступает противоречивая. Правоохранители заявляют о закрытии в стране 150 производств, тогда как СМИ сообщали, что прекратили работу до 300 предприятий.

Американская ассоциация, представляющая более 1000 мировых брендов, уже заявила, что намерена повысить закупочные цены производителям в Бангладеш, чтобы помочь работникам расположенных в стране предприятий зарабатывать больше.

На российский рынок сложившаяся ситуация также оказывает влияние. Возможен временный перебой с поставками, и цены подскочат, говорит экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Но в целом влияние событий в Бангладеш не стоит переоценивать. Если речь пойдет о снижении поставок, выпадающую долю этой страны (в российском импорте на нее приходится около 10% закупок) могут занять Китай, Вьетнам и Индия.

Дакка, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»