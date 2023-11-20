Знаменитую двууголку Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

Шляпа Наполеона – знаменитая черная двууголка с сине-бело-красной кокардой – была продана сегодня на аукционе за 1,932 миллиона евро (включая комиссионные), что значительно превысило оценку аукционного дома Osénat.
По словам аукционного дома, эта продажа привлекла «коллекционеров со всего мира» и вызвала большой энтузиазм, побив собственный рекорд.
В 2014 году шляпа Наполеона была продана за 1,884 миллиона евро.
Москва, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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