Власти Сингапура вводят запрет на полеты дронов у границ

Сингапур с 21 ноября вводит запрет на трансграничные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Нарушителям грозит крупный штраф и тюремное заключение.
Любой оператор БПЛА, уличенный в незаконном пересечении беспилотником границ в любом направлении, будет привлечен к ответственности со стороны властей, говорится в заявлении управления гражданской авиации Сингапура (CAAS) и полиция страны (SPF).
Нарушителям грозит штраф в размере до 50 тысяч сингапурских долларов (около 37 тысяч долларов США), а также до двух лет лишения свободы.
При этом правоохранительные органы наделены правом уничтожать любые несанкционированные дроны, пересекающие границу Сингапура.
Поводом для введения запрета стали несколько случаев применения беспилотников в преступной деятельности. В частности, дроны использовались для трансграничной контрабанды наркотиков и совершения терактов.
Сингапур, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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