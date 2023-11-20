Бутылку популярного шотландского виски продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Бутылка шотландского виски была продана в субботу на аукционе Sotheby's в Лондоне более чем за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов).

По данным аукционного дома, Macallan 1926 – одна из 40 бутылок виски, которое было выдержано в бочках из-под хереса в течение 60 лет. Это делает его старейшим винтажем Macallan.

На аукционе Sotheby's ожидалось, что сумма выручки составит от 750 000 до 1,2 миллиона фунтов стерлингов (934 274-1,4 миллиона долларов США), но устроителей торгов ждал шок, когда ценная бутылка была продана за колоссальные 2 187 500 фунтов стерлингов (2 724 967 долларов США). Таким образом, это стала самая дорогая бутылка спиртного, когда-либо проданного на аукционе, – сообщили агентству AFP в аукционном доме «Сотбис».

В преддверии продажи глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул рассказал AFP, что попробовал небольшой образец: «Я попробовал крошечную каплю – крошечную каплю – этого напитка. Он очень насыщенный, в нем много сухофруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева.. Это невероятный виски, к которому нельзя относиться легкомысленно».

Лондон, Елена Васильева

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