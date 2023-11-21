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Вторник, 21 ноября 2023, 10:41 мск

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В Японии автомобиль врезался в остановку, пострадали восемь школьников

В Японии автомобиль врезался в остановку, на которой школьники ждали транспорт. В результате пострадали десять человек, в том числе восемь учеников. Об этом сообщает телеканал NHK.

ДТП произошло в префектуре Фукуока. 66-летний водитель не справился с управлением и протаранил автобусную остановку неподалеку от станции метро.

В результате пострадал сам водитель и еще девять пешеходов, из них восемь – школьники. Одна из девочек была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностированы переломы лицевых костей.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится расследование.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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