В Республике Конго в давке на стадионе погибли 37 человек

Жертвами давки на стадионе в Республике Конго стали 37 человек. Об этом сообщает местное издание BrazzaNews.

ЧП произошло на стадионе «Орнано» в столице страны Браззавиле. В это время проводились мероприятия по набору в армию. Ночью многие кандидаты в военнослужащие остались на стадионе в надежде, что утром они будут первыми в очереди.

В какой-то момент ситуация в толпе накалилась, возникла давка. По предварительным данным, 37 человек погибли, кроме того, десятки пострадали.

Для ликвидации последствий ЧП и проведения расследования был создан кризисный штаб под руководством премьер-министра.

Браззавиль, Зоя Осколкова

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