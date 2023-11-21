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Вторник, 21 ноября 2023, 16:27 мск

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В Республике Конго в давке на стадионе погибли 37 человек

Жертвами давки на стадионе в Республике Конго стали 37 человек. Об этом сообщает местное издание BrazzaNews.

ЧП произошло на стадионе «Орнано» в столице страны Браззавиле. В это время проводились мероприятия по набору в армию. Ночью многие кандидаты в военнослужащие остались на стадионе в надежде, что утром они будут первыми в очереди.

В какой-то момент ситуация в толпе накалилась, возникла давка. По предварительным данным, 37 человек погибли, кроме того, десятки пострадали.

Для ликвидации последствий ЧП и проведения расследования был создан кризисный штаб под руководством премьер-министра.

Браззавиль, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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