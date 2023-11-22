Британские власти разрабатывают меры по сокращению легальной миграции

В Великобритании рассматривают возможность введения мер, которые приведут к сокращению потока легальных мигрантов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, Министерство внутренних дел Великобритании разрабатывает пакет мер по сокращению легальной миграции, а также уменьшению числа «злоупотреблений» рабочими визами.

В частности, предлагается повысить минимальный уровень заработной платы квалифицированных специалистов. Сейчас работодатель должен платить иностранному работнику не менее 26 тысяч фунтов в год, эта цифра может вырасти до 30 тысяч и более.

Одна из идей по сокращению потока мигрантов состоит в том, чтобы ограничить число иждивенцев, которые могут приехать с сотрудником, прибывшим по рабочей визе. Более того, рассматривается и возможность полного запрета иностранным работникам привозить с собой иждивенцев.

Впрочем, по словам собеседника издания, любые ужесточения будут вводиться учетом нехватки рабочей силы. Рынок труда Британии испытывает дефицит кадров, поэтому работодатели все чаще привлекают сотрудников из-за рубежа.

Лондон, Зоя Осколкова

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