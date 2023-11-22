российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2023, 12:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британские власти разрабатывают меры по сокращению легальной миграции

В Великобритании рассматривают возможность введения мер, которые приведут к сокращению потока легальных мигрантов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, Министерство внутренних дел Великобритании разрабатывает пакет мер по сокращению легальной миграции, а также уменьшению числа «злоупотреблений» рабочими визами.

В частности, предлагается повысить минимальный уровень заработной платы квалифицированных специалистов. Сейчас работодатель должен платить иностранному работнику не менее 26 тысяч фунтов в год, эта цифра может вырасти до 30 тысяч и более.

Одна из идей по сокращению потока мигрантов состоит в том, чтобы ограничить число иждивенцев, которые могут приехать с сотрудником, прибывшим по рабочей визе. Более того, рассматривается и возможность полного запрета иностранным работникам привозить с собой иждивенцев.

Впрочем, по словам собеседника издания, любые ужесточения будут вводиться учетом нехватки рабочей силы. Рынок труда Британии испытывает дефицит кадров, поэтому работодатели все чаще привлекают сотрудников из-за рубежа.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Опрос показал, что шведы все меньше хотят в НАТО / Суд в Италии приговорил к 2100 годам тюрьмы мафиозный клан / «Ущербен и устарел»: НАТО придется договариваться, а не воевать с Россией / Европе грозят массовые ликвидации в нефтехимической отрасли в 2024 году – СМИ / Москва выразила официальный протест Финляндии / Россия рискует потерять 4% мирового рынка из-за санкций против «Арктик СПГ 2» / Россия выдала Северной Македонии грабителя банков из Украины / СМИ: Финляндия пригрозила закрыть все КПП на границе с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа, Нелегальная миграция,