В Австралии пляж заполонили тысячи умирающих крыс

В австралийском штате Квинсленд умирающие крысы заполонили пляж. Об этом сообщают местные СМИ.

Жители городка Карумба пожаловались на засилье крыс, которые усеяли пляж и тропинки, ведущие к морю. Большинство грызунов либо уже погибли, либо находятся на грани смерти.

Специалисты считают, что крысы слишком сильно размножились из-за благоприятных условий, а теперь вымирают от недостатка пищи. В поисках пропитания животные пытаются переплыть на соседние острова, но гибнут из-за потери сил. Тушки выбрасывает на берег.

Местные жители ставят ловушки и пользуются другими средствами для борьбы с грызунами, но в конечном итоге численность сократилась естественным образом.

Сидней, Зоя Осколкова

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