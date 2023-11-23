Экселу Роузу предъявили обвинение в сексуальном насилии

Эксл Роуз, вокалист рок-группы Guns N' Roses, был обвинен в сексуальном насилии над моделью журнала Penthouse в иске, поданном в среду в Нью-Йорке.

Модель и актриса Шейла Кеннеди, названная истцом в иске, утверждает, что Роуз «жестоко» изнасиловала ее в 1989 году после того, как они встретились в ночном клубе Нью-Йорка, и подает в суд на певицу за побои, нападение, насилие на гендерной почве и умышленное причинение душевных страданий.

Иск был подан в среду в Верховный суд штата Нью-Йорк и получен CNN.

Кеннеди предъявляет иск на неустановленную сумму.

Согласно жалобе, инцидент произошел, когда Роуз «был на пике своего коммерческого успеха», и утверждается, что он «использовал свою славу, статус и власть знаменитости и исполнителя в музыкальной индустрии, чтобы получить доступ к манипулированию, контролю, и он совершил жестокое сексуальное насилие над Кеннеди».

В жалобе описывается инцидент, произошедший в гостиничном номере Нью-Йорка, где, как утверждает Кеннеди, Роуз, которому сейчас 61 год, сбил ее с ног, таскал за волосы, схватил ее за руки и начал насиловать ее, «в сексуальной, взрывной ярости».

«Кеннеди не давала согласие и почувствовала себя подавленной, – говорится в жалобе. – Она понимала, что безопаснее всего лежать в постели и ждать, пока Роуз закончит нападать на нее».

В результате Кеннеди испытал «тяжелые эмоциональные, физические, финансовые и психологические страдания», говорится в жалобе.

«Мы ожидаем, что решение Шейлы Кеннеди подать этот иск станет важным поворотным моментом для музыкальной индустрии, – рассказала д-р Энн Оливариус, председатель исполнительного комитета McAllister Olivarius. – К сожалению, ее рассказ слишком типичен для культуры насилия и сексуальных домогательств, которой позволялось существовать на виду на протяжении десятилетий. Это не просто отдельные музыканты, выходящие за рамки дозволенного, а индустриальная система, которая позволяет им, а затем скрывает их проступки и преступления, заставляет замолчать выживших и нормализует сексуальное насилие. Мы надеемся, что храбрость Шейлы поможет другим жертвам обрести свой голос».

Алан С. Гутман, адвокат Эксла Роуза, позже в среду поделился заявлением для CNN, сказав: «Проще говоря, этого инцидента никогда не было».

«Примечательно, что эти вымышленные претензии были поданы за день до истечения крайнего срока подачи заявок в штате Нью-Йорк. Хотя он не отрицает возможность того, что г-н Роуз фотографировался с фанаткой, он не помнит, чтобы когда-либо встречался или разговаривал с истцом, и никогда не слышал об этих вымышленных обвинениях до сегодняшнего дня, – говорится в заявлении. – МистерРоуз уверен, что это дело разрешится в его пользу».

Кеннеди – актриса и модель, появившаяся на обложке журнала для взрослых Penthouse. В 1983 году она была названа моделью Penthouse «Домашнее животное года». Ранее она изложила обвинения против Роуз, процитированные в иске в среду, в своих мемуарах 2016 года «Никто не любит».

Эксел Роуз – солистк Guns N' Roses, популярной хэви-метал-рок-группы, образовавшейся в середине 1980-х годов с членами-основателями Слэшем, Даффом МакКагеном, Иззи Стрэдлином и Стивеном Адлером. Guns N' Roses были номинированы на три премии «Грэмми» и известны такими хитами, как «Sweet Child O' Mine» и «Paradise City».

Иск Кеннеди был подан под предлогом «Закона штата Нью-Йорк о выживших взрослых», который вступил в силу в конце ноября 2022 года и позволяет взрослым, пережившим сексуальное насилие, подавать в суд на своих насильников в Нью-Йорке – даже если срок исковой давности по их искам истек.

Закон дает взрослым, пережившим сексуальное насилие, один год на подачу иска против своих преступников, и срок его действия истекает 24 ноября.

Москва, Елена Васильева

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