Больше половины американцев уверены, что счастье можно купить за деньги

Больше половины жителей США уверены, что счастье можно купить за деньги. При этом если одним для ощущения счастья достаточно дохода в 120 тысяч долларов в год, то другим для этого нужно зарабатывать больше полумиллиона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harris Poll для консалтинговой компании Empower.

В ответ на вопрос, можно ли купить счастье за деньги, 59% опрошенных ответили «да». В возрастной категории так называемых миллениалов, родившихся в период с 1981 по 1996 год, таких 72%, среди «бумеров» (1946-1964 г.р.) – 48%.

Уровень общего благосостояния, достаточного для обретения «финансового счастья», американцы в среднем оценили в 1,2 млн долларов. Самые высокие запросы у миллениалов, им необходимо иметь состояние в 1,7 млн долларов, а доход должен составлять 525 тысяч в год. Гораздо меньшим довольствуются представители «поколения Z» («зумеры», 1997-2013 г.р.): им будет достаточно активов в размере 487,7 тысяч долларов, а также их устроит доход в 128 тысяч в год.

Между тем реальность рынка труда США сильно расходится с ожиданиями: по данным Статуправления министерства труда страны, в среднем американцы получают около одной тысячи долларов в неделю, то есть около 55 тысяч в год, что в 10 раз ниже, чем ожидания миллениалов, и в два раза меньше заработка, на который надеются «зумеры».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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