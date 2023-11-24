Канада отложила закупку дронов у США из-за их неготовности к условиям севера

Канадские власти решили отложить закупку беспилотников у США из-за неготовности дронов к работе в северных широтах. Об этом сообщила представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Контракт по закупке БПЛА MQ-9B Reaper оценивался в 3,6 млрд долларов. Однако сделку решили временно приостановить.

«Необходимость действий в высоких северных широтах, в том числе в Арктике, требует использования спутниковых и авиационных антенн и компонентов связи, ранее не интегрированных в MQ-9», – сказала Пулен в интервью изданию Defense News.

Стоит отметить, что ранее глава канадского минобороны Билл Блэр жаловался на недостаток финансирования и предлагал правительству пересмотреть распределение государственных расходов и направить больше денег военным.

Оттава, Зоя Осколкова

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