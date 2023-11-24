российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 ноября 2023, 11:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Канада отложила закупку дронов у США из-за их неготовности к условиям севера

Канадские власти решили отложить закупку беспилотников у США из-за неготовности дронов к работе в северных широтах. Об этом сообщила представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Контракт по закупке БПЛА MQ-9B Reaper оценивался в 3,6 млрд долларов. Однако сделку решили временно приостановить.

«Необходимость действий в высоких северных широтах, в том числе в Арктике, требует использования спутниковых и авиационных антенн и компонентов связи, ранее не интегрированных в MQ-9», – сказала Пулен в интервью изданию Defense News.

Стоит отметить, что ранее глава канадского минобороны Билл Блэр жаловался на недостаток финансирования и предлагал правительству пересмотреть распределение государственных расходов и направить больше денег военным.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В Турции объявили тотальный бойкот товарам из Израиля и США / Штат Нью-Джерси приостановил действие закона о наказании за связи с РФ / Поезд с серой сошел с рельсов в США, объявлена эвакуация / Рекордное число конгрессменов в США готовы уйти в отставку / Больше половины американцев уверены, что счастье можно купить за деньги / Торговые сети в США и Канаде массово убирают кассы самообслуживания из-за краж / Сьюзан Сарандон осталась без работы из-за осуждения Израиля / ФБР не нашло признаков теракта во взрыве на границе США и Канады

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Экономика, США,