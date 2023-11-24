Завод Tesla в США атаковали постельные клопы

Нашествие постельных клопов произошло на предприятии по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщает телеканал ABC 7 WKBW.

Клопы атаковали завод в Буффало, который выпускает солнечные батареи и нагнетатели. Также предприятие занимается разработкой программного обеспечения для автопилота электрокаров Tesla.

Сотрудники завода пожаловались на укусы клопов на рабочем месте. Тогда было принято решение провести обработку.

Специалисты использовали сильные химикаты, но избавиться от паразитов не удалось. При этом работники начали жаловаться на токсичный запах, у некоторых появилась аллергическая реакция и раздражение кожи.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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