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Половина жителей США считают американскую мечту неосуществимой

Фото: nytimes.com

Почти половина жителей США уверены, что так называемая американская мечта недосягаема. При этом каждый пятый и вовсе считает это понятие всего было лишь иллюзией, не имеющей отношения к реальной жизни.

1163 зарегистрированных избирателя приняли участие в опросе на тему американской мечты, как представляющей собой совокупность идеалов жителей США, а именно представительной демократии, свободы и равенства. Результаты исследования опубликовала газета Wall Street Journal.

Согласно данным опроса, 45% жителей США считают, что американская мечта неосуществима. Примечательно, что с каждым годом число граждан с таким мнение становится больше, в 2016 году таких было 43%.

Кроме того, увеличилось и число тех, кто считает, что американская мечта всегда была лишь иллюзией, сейчас это почти каждый пятый житель Соединенных Штатов (18%).

Чаще всего в эту концепцию верят люди возрастной категории старше 65 лет, чем молодежь. Наиболее скептично к американской мечте отнеслись женщины – среди них лишь 28% поддерживают веру в нее.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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