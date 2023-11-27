В Румынии 16 человек пострадали в аварии с автобусом

В Румынии перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали 16 граждан Молдавии. Об этом сообщает телеканал Pro TV Кишинев.

Автобус попал в аварию в уезде Васлуй. В салоне находились 39 граждан Молдавии. Им удалось самостоятельно выбраться из перевернувшегося транспорта, 16 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Причиной аварии стал снегопад, дорогу замело, водитель не справился с управлением. Пассажиров временно разместили в гостинице и в школе в ближайшей коммуне.

В Румынии и Молдавии в минувшие выходные прошел сильный шторм, порывы ветра достигали 90 километров в час. Из-за непогоды были закрыты все черноморские порты, затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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