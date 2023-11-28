В США 12-летний школьник больше часа уходил от погони на автопогрузчике

В США 12-летний мальчик угнал 15-тонный автопогрузчик и больше часа уходил от полицейской погони, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в городе Анн-Арбор в штате Мичиган. Ученик увидел автопогрузчик на территории школы и забрался в кабину, там он обнаружил ключи и решил покататься.

Правоохранители больше часа гонялись за школьником на скорости 20-30 километров в час. Подросток успел повредить несколько автомобилей, но никто не пострадал.

В результате угонщика все-таки удалось задержать, его заключили под стражу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube