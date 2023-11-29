СМИ: Россия поставит в Иран истребители и ударные вертолеты

Тегеран объявил о предстоящей поставке российских истребителей и ударных вертолетов. Как сообщает газета «Фигаро», первые работы по контракту уже идут.

«В сфере авиации подтверждено прибытие учебно-тренировочных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолета Ми-28, процесс идет», – сообщил замминистра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Сейед Мехди Фархи иранскому информационному агентству Tasnim.

Подтверждения по сделке от российской стороны пока не поступало, отмечает «Фигаро».

Тегеран, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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