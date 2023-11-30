В аэропорту Танзании произошли две аварии с самолетами

В аэропорту Кикобога в Танзании произошло сразу два ЧП за день. Об этом сообщает портал ATCNews.

Сначала в аварию попал самолет авиакомпании Unity Air, на борту которого находились 34 пассажира. При попытке взлета воздушное судно врезалось в здание. Отмечается, что никто не пострадал. У самолета серьезно повреждено правое крыло и носовая стойка.

Второй борт того же перевозчика выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. Спасательные службы эвакуировали 33 пассажира. Пострадавших среди нет.

По факту двух происшествий проводятся проверки.

Додома, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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