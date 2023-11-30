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Четверг, 30 ноября 2023, 14:04 мск

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В Австралии ищут угонщицу фургона с тысячами пончиков внутри

В Австралии разыскивают женщину, которая угнала грузовик с пончиками. Об этом сообщает Daily Mail.

Водитель, который должен был развезти пончики клиентам, отлучился на станции техобслуживания на северо-западе Сиднея. Ключи он неосмотрительно оставил в машине, чем воспользовалась злоумышленница.

Женщина угнала фургон, сейчас ее разыскивает полиция. Пока неизвестно, знала ли преступница, что украла около 10 тысяч пончиков.

Тем временем, кондитерской пришлось перейти на круглосуточную работу, чтобы компенсировать похищенные изделия своим клиентам.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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