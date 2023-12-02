Более 100 палестинцев погибли в Газе во время ночных бомбардировок

Израильские военные атаковали более 200 объектов в секторе Газа после отмены перемирия. В результате бомбардировок убиты 109 палестинцев и десятки ранены, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные ЦАХАЛ.

Атаки на сектор Газа осуществлялись с суши, воздуха и моря на северную и южную части анклава, включая Хан-Юнис и Рафах. Израиль заявил, что удары были нацелены на объекты, принадлежащие военному крылу ХАМАС.

В результате убиты 109 палестинцев, десятки ранены.

По данным телеканала «Аль-Джазира», днем 1 декабря зафиксированы несколько ракетных обстрелов центральных и южных районов Израиля, в том числе Тель-Авива. Движение «Хезболла» сообщило о выпущенных п северу Израиля ракетах. При этом, израильская авиация нацелилась на Сирию, зарегистрирована атака на Дамаск.

Исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел предупредила, что Газа снова станет «самым опасным местом в мире для детей», если конфликт вновь достигнет накала, какой был до перемирия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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