Израиль выпустил по сектору Газа 100 тысяч артснарядов

Израильская армия использовала более 100 тыс. артиллерийских снарядов для обстрела сектора Газа с 31 октября, следует из данных ЦАХАЛ. Число жертв систематических ударов по анклаву выросло до 15 899 человек.

ЦАХАЛ заявила, что артиллерия «устранила угрозы для сухопутных войск, дав им возможность продвинуться» вглубь сектора газа. Для этого использовали более 100 тыс. снарядов за 36 дней без учета периода перемирия, приводит данные агентство «Анадолу».

Минздрав Палестины обновил печальную статистику и сообщил о 15 899 убитых и 42 000 раненых палестинцев в результате ударов по Газе. На Оккупированном Западном берегу убиты еще 260 человек и ранены 3 365 человек. По данным Армии Израиля, с 7 октября убиты 404 и ранены 8 730 военных.

По меньшей мере 50 человек погибли в ходе атаки ЦАХАЛ на лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы и Хан-Юнис на юге Газы днем 5 декабря. Минздрав Газы сообщил об обстреле больницы Камаль Адван, где укрылись сотни мирных граждан. Израильская армия окружила лагерь беженцев Джабалия. По словам военных, они уничтожали вокруг «террористическую инфраструктуру», передает «Аль-Джазира».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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