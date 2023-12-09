В Китае обнаружили рисовое поле возрастом более 5 тысяч лет

В провинции Чжэцзян на востоке Китая археологи нашли древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5300-5500 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Открытие было сделано в одном из поселков города Юйяо, который находится в центральной зоне неолитической культуры Хэмуду. По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежат к позднему периоду этой культуры.

Общая площадь раскопок, которые велись с августа по октябрь, составила 1 тыс. квадратных метров.

В ходе раскопок археологи обнаружили три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа и тропу, которая, предположительно, соединяла рисовое поле с поселением.

По мнению исследователей, данная находка позволит прояснить функционирование системы рисовых полей прошлого и послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

Хэмуду – археологические памятники неолита в бассейне нижнего течения реки Янцзы. Свое название они получили благодаря раскопкам, ведущимся с 70-х годов прошлого столетия у деревни Хэмуду города Нинбо, в рамках которых были обнаружены своеобразные свайные постройки.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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