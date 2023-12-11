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Американцы боятся идти в армию из-за конфликта на Украине

Фото: U.S. Department of Defense

Политика США отпугивает граждан от службы в армии. Американцы опасаются, что им придется воевать с Россией на Украине. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Вмешательство Вашингтона в мировые конфликты чревато введением воинской обязанности в стране, пишет Бэндоу в статье, опубликованной American Conservative. Республиканцы и демократы одинаково поддерживают конфликт в Европе, военные столкновения на Ближнем Востоке и угрожают катастрофической войной в Азии.

«Основная часть военных расходов идет либо на защиту процветающих и густонаселенных союзников, которые не могут побеспокоиться о собственной безопасности, либо на наказание государств, не склонных следовать диктату Вашингтона», – говорится в публикации.

По мнению Бендоу, текущая политика США отпугивает граждан от службы в армии, прежде всего из-за конфликта на Украине. Молодые американцы боятся того, что на украинских территориях, пусть не напрямую, но США воюют с Россией.

Проблема поиска новобранцев, желающих служить «в качестве стражей» объятой конфликтами «мировой империи», становится все более острой. Лучший способ решить вопрос с вербовкой – положить конец легкомысленным вмешательствам в интересах периферии, утверждает автор.

«Если американцы все чаще отказываются служить, Пентагону придется делать нечто большее, чем политический эквивалент перестановки шезлонгов на палубе «Титаника». Как республиканцам, так и демократам, возможно, придется снова поставить оборону Америки на первое место», – заключает Бэндоу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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