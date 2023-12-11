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Понедельник, 11 декабря 2023, 13:18 мск

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Житель США дважды выиграл 10 миллионов долларов в лотерею

Фото: Pixabay

Американец дважды выиграл в лотерею по 10 млн долларов. Об этом сообщает New York Post.

Житель Бруклина купил билет в магазине на заправке в августе прошлого года и выиграл. При этом мужчина не стал бездумно тратить деньги и остался жить в том же районе.

Спустя год он вновь приобрел лотерейный билет в том же месте и выиграл такую же сумму во второй раз. Американец не стал делиться своими планами на выигрыш.

Счастливчик продолжает жить в простом кирпичном доме, в котором провел большую часть своей жизни. По словам местных жителей, он остался скромным и дружелюбным и ничуть не изменился после того, как дважды стал обладателем многомиллионного состояния.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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