В Таиланде турист пытался вывезти в трусах двух мелкокогтистых выдр

В Таиланде арестовали путешественника, который пытался вывезти за границу маленьких животных. Для транспортировки контрабандист решил использовать собственное нижнее белье.
22-летнего тайца задержали при вылете из Бангкока в Тайбэй. При обыске у мужчины в трусах обнаружили двух мелкокогтистых выдр и луговую собачу.
Животные были в таком плохом состоянии, что их сразу передали ветеринарам для оказания медицинской помощи.
Мужчине предъявили обвинения в нарушении закона о таможне Таиланда и закона об охране дикой природы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает Mothership.
Бангкок, Зоя Осколкова
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