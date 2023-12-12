Иероглиф «налог» стал символом уходящего года в Японии

В Японии объявили иероглиф, который стал символом 2023 года. Об этом сообщает Niconico.

По мнению большинства японцев, иероглиф «налог» символизирует уходящий год. Этому способствовало намерение правящей Либерально-демократической партии страны увеличить расходы на оборону за счет повышения налогов юридических лиц.

При этом отношение к росту налогов в партии не было однозначным. Премьер-министр Фумио Кисида даже получил прозвище «очки – рост налога», а затем объявил о выплате компенсаций, чтобы снизить налоговое бремя. Все это было воспринято как нерешительность правительства и метание властей из стороны в сторону.

Стоит отметить, что этот иероглиф уже становился символом 2014 года на фоне повышения ставки потребительского налога.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube