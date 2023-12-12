Японец травил тараканов и случайно взорвал дом

Житель Японии пытался избавиться от тараканов и случайно устроил взрыв. Об этом сообщает Asia One.
Инцидент произошел в префектуре Кумамото. Мужчина разбрызгал в доме очень большое количество инсектицида, а затем открыл окно. При этом в помещении работал обогреватель.
В результате прогремел взрыв, который вынес окна и двери. Сам жилец получил легкие травмы.
Эксперты установили, что спрей от насекомых содержал легковоспламеняющиеся ингредиенты, включая спирт, пропан и бутан. При смеси газов и кислорода произошло возгорание и последовал взрыв.
Примечательно, что разрушительная операция по борьбе с вредителями оказалась провальной. К приезду спасателей дом все еще кишел тараканами.
Токио, Зоя Осколкова
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