российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 декабря 2023, 12:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США хотят собрать истребитель-франкенштейн

Фото: lockheedmartin.com

Военно-воздушные силы США намерены собрать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из двух поврежденных самолетов. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Проект по сборке самолета-франкенштейна назвали «Frankenplane». Поводом для его реализации послужила высокая стоимость F-35. Ущерб от повреждения двух истребителей этого класса оценивается свыше 2,5 млн долларов.

В проекте специалисты компании Lockheed Martin попытаются собрать самолет из двух, которые вышли из строя. У одного из них сгорел двигатель, но осталась целой передняя часть. Второе воздушное судно получило повреждения в носовой части из-за поломки шасси.

Предполагается, что этот опыт покажет, можно ли ремонтировать столь дорогостоящую технику в военное время в экстренных ситуациях. Завершить работу планируют в мае 2025 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ / «Все устали от попрошайки»: Антонов оценил визит Зеленского в США / Зеленского подловили на лжи о том, что ВС РФ не добились успеха на поле боя / США и Украина разрабатывают новую стратегию после провального контрнаступления / «Это совершенно позорно»: сенатор возмутился визитом Зеленского в США / «Подстава» для США: непобедимость армий Израиля и НАТО превратилась в миф / «Баланс сил изменился»: планы США по созданию арабского НАТО сорваны / Житель США дважды выиграл 10 миллионов долларов в лотерею

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, США,