В США хотят собрать истребитель-франкенштейн

Военно-воздушные силы США намерены собрать истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из двух поврежденных самолетов. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Проект по сборке самолета-франкенштейна назвали «Frankenplane». Поводом для его реализации послужила высокая стоимость F-35. Ущерб от повреждения двух истребителей этого класса оценивается свыше 2,5 млн долларов.

В проекте специалисты компании Lockheed Martin попытаются собрать самолет из двух, которые вышли из строя. У одного из них сгорел двигатель, но осталась целой передняя часть. Второе воздушное судно получило повреждения в носовой части из-за поломки шасси.

Предполагается, что этот опыт покажет, можно ли ремонтировать столь дорогостоящую технику в военное время в экстренных ситуациях. Завершить работу планируют в мае 2025 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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