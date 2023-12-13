В Японии решили уничтожить белок-вредителей

Власти японского города Камакура решили убивать формозских белок, которые терроризируют горожан. Экологи заявили, что завезенные в страну белки не дают развиваться местным видам, и поддержали это решение.

В Камакуре сохранились древние строения с соломенными крышами, которые очень страдают от проказ белок: животные любят зарываться в солому или прятать там запасы. При этом, животные так осмелели, что крадут урожай у местных жителей и перегрызают силовые кабели.

Считается, что формозские белки были завезены в Японию как домашние питомцы, но, когда слишком выросли, владельцы отпустили их в дикую природу. Этот вид животных обычно встречается в Китае и Индии.

Многочисленные туристы очень любят местных белок и постоянно их подкармливают. Но несмотря на популярность животных местные власти решили их истребить. Активисты-экологи поддержали инициативу и заявили, что завезенные животные плохо влияют на местную флору и фауну, пишет South China Morning Post.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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