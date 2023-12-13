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Среда, 13 декабря 2023, 14:00 мск

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В США гангстера арестовали после фото в соцсетях

В США арестовали мафиози, которых находился в розыске. Установить местонахождение преступника удалось по фото в бассейне, опубликованному в соцсетях. Об этом сообщает New York Post.

68-летний Ральф ДиМаттео был обвинен в вымогательстве, угрозах и отмывании денег. Полицейские долгое время не могли выйти на след гангстера, но в прошлом месяце он был арестован.

Дело в том, что сын мафиози опубликовал фото отца, сидящего в бассейне. Правоохранители изучили геолокацию снимка и задержали преступника.

В результате ДиМаттео был приговорен к трем годам заключения. Гангстер признал свою вину и раскаялся, чем смягчил себе наказание.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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