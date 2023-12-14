В Конго молния ударила в группу школьников во время урока

В Демократической республике Конго школьники пострадали от удара молнии. Об этом сообщает портал Eyewitness News (EWN).
Инцидент произошел в поселке Букиринги. Дети находились в классе местной школы, когда ударила молния.
На место выехали сотрудники экстренных служб и бригады скорой медицинской помощи.
В результате пострадали 18 учеников, для пятерых из них электрический разряд оказался смертельным. Остальных госпитализировали, многие школьники находятся в тяжелом состоянии.
Киншаса, Зоя Осколкова
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