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Пятница, 15 декабря 2023, 13:35 мск

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В Японии впервые в истории женщина станет адмиралом

Фото: pixabay

Женщине будет присвоено звание адмирала впервые в истории японских сил самообороны. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, Нацуэ Кондо будет назначена на должность главы северного подразделения Оминато. Присвоение звания адмирала женщине произойдет впервые с 1954 года, когда в Японии были созданы силы самообороны. Официально назначение состоится 22 декабря.

Стоит отметить, что военно-морских силах самообороны Японии существует пять региональных подразделений, эсминцы которых осуществляют охрану и наблюдение в пяти районах страны.

Кондо является главой школы командно-офицерского состава в должности вице-адмирала. Чтобы возглавить штаб в городе Муцу префектуры Аомори, ей потребуется высшее адмиральское звание.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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