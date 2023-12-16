В США установлен антирекорд по числу бездомных жителей

В США выросло число граждан, у которых нет постоянного места жительства. Об этом сообщило Министерство жилищного строительства и городского развития страны.

По состоянию на конец 2022 года, в США 650 тысяч человек числились бездомными. Количество американцев, проживающих в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, выросло на 12% по сравнению с 2021 годом.

Почти половина (40%) из этого числа – афроамериканцы, четверть – люди пожилого возраста, каждый десятый – гражданин латиноамериканского происхождения. Многие из бродяг – беженцы, прибывшие в страну в последнее время, передает радиостанция NPR.

Основная причина роста числа бездомных – дорогая аренда жилья. Кроме того, один из факторов, значительно влияющий на этот показатель, по словам экспертов, заключается в большом потоке нелегальных мигрантов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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