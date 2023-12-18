В США автомобиль врезался в машину кортежа Джо Байдена

В США в машину кортежа президента Джо Байдена врезался автомобиль. Водителя задержали. Американский лидер не пострадал.

В момент аварии Байден находился на предвыборном мероприятии. Внедорожник из кортежа президента перекрыл улицу у здания штаба демократов в городе Уилмингтон штата Делавэр.

Когда глава Белого дома выходил на улицу, в один из автомобилей врезался серебристый седан. «Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица», – сообщили журналисты местных СМИ.

Агенты Секретной службы США окружили автомобиль виновника аварии и направили на водителя оружие. Тот не пытался оказать сопротивление и поднял руки вверх.

ДТП не повлияло на график Байдена, он вместе с первой леди уехал на следующее мероприятие. По факту произошедшего проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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