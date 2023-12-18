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Понедельник, 18 декабря 2023, 10:04 мск

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Ураган снес 18-тонную скульптуру в Аргентине

На столицу Аргентины Буэнос-Айрес обрушился ураган. Стихия стала причиной разрушений зданий, отключений электроэнергии и транспортного коллапса. Кроме того, сильным ветром был поврежден символ города – железный цветок Floralis Genérica.

По данным газеты Nación, шторм бушевал около получаса. Сейчас власти подсчитывают ущерб. Ветром валило деревья и опоры уличного освещения, срывало вывески магазинов. Натиска стихии не выдержал 18-тонный монумент.

У скульптуры отвалился один из шести лепестков, на нем образовались вмятины. Кроме того, были снесены облицовочные блоки, а также была повреждена гидромеханическая система, которая позволяет автоматически открывать и закрывать лепестки цветка в зависимости от времени суток.

Floralis Genérica был установлен в Буэнос-Айресе в 2002 году. По задумке архитектора Эдуардо Каталано скульптура олицетворяет красоту всех цветов и является символом надежды, возрождающейся изо дня в день.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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