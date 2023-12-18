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Понедельник, 18 декабря 2023, 10:04 мск

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Десятки человек пострадали при взрыве на складе топлива в Гвинее

В Гвинее прогремел взрыв на складе топлива. По предварительным данным, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Africaguinee.

ЧП произошло на предприятии в районе Калум города Конакри. Взрыв прогремел около полуночи. На месте работают экстренные службы.

Власти не назвали точное количество пострадавших. Известно, что несколько бригад скорой помощи развезли раненых в две крупнейшие городские больницы.

В районе, где прогремел взрыв, находятся правительственные здания. Сейчас там полностью отключено энергоснабжение. Местным жителям посоветовали держаться подальше от склада. Причины устанавливаются.

Конакри, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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