США начали операцию «Страж процветания» в Красном море

Пентагон объявил о начале операции под названием «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите Красного моря. Целью маневров станет обеспечение безопасного судоходства на фоне нападений хуситов из Йемена.

Как заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин, операция объединит силы Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов и Испании. «Красное море – это важнейший водный путь, необходимый для свободы судоходства, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю», – отметил Остин.

В рамках операции будут решаться проблемы безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива «с целью обеспечение свободы судоходства для всех стран и укрепление региональной безопасности и процветания». Кроме того, глава Пентагона призвал и другие страны объединиться в борьбе с хуситами.

С середины ноября йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, атакуют ракетами и беспилотниками израильские суда в Красном море – как идущие под флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия они назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube