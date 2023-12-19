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Вторник, 19 декабря 2023, 12:48 мск

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В США у грабителей угнали машину во время налета на кассу

В США пока бандиты грабили кассу, их автомобиль был угнан неизвестным. Об этом сообщает CBS News.

В городе Коммерс-Сити американского штата Колорадо злоумышленники напали на отделение, где обналичиваются чеки. Неподалеку от места преступления они припарковали автомобиль, на котором собирались скрыться.

Однако машину угнал неизвестный, поэтому грабителям пришлось уходить от полицейских пешком. В результате двое преступников были арестованы, одному все же удалось сбежать.

Отмечается, что автомобиль налетчиков, по данным полиции, уже числился в угоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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