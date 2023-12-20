В Индии бегемот убил сотрудника зоопарка

В Индии бегемот напал на смотрителей зоопарка. Один человек погиб, еще один получил травму. Об этом сообщает The Indian Express.
Инцидент произошел в городе Лакхнау индийского штата Уттар-Прадеш. Сотрудники убирали вольер, когда бегемот, недавно прибывший в зоопарк, проявил агрессию.
Один человек погиб на месте от полученных травм, второй пострадавший сумел выбраться из вольера и был госпитализирован.
По факту нападения животного проводится расследование. Предположительно, сотрудники нарушили требования безопасности и вошли в помещение, когда бегемот еще не ушел в клетку, где должен был находиться во время уборки.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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