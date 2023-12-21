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Четверг, 21 декабря 2023, 08:17 мск

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В США обвиненного в убийстве мужчину оправдали после 48 лет заключения

Житель США провел в тюрьме больше 48 лет за убийство, которого не совершал. Об этом сообщает Associated Press.

Глинн Симмонс был приговорен к смертной казни в 1975 году, через два года меру наказания заменили пожизненным лишением свободы. Спустя 48 лет, 1 месяц и 18 дней Симмонса оправдали. Отмечается, что это самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки.

71-летний заключенный отметил, что итоговое решение суда по его делу можно считать уроком «стойкости и упорства». Он добавил, что на протяжении десятков лет пытался доказать свою невиновность и не терял надежды на освобождение.

Симмонс продолжал настаивать на том, что в момент убийства находился в другом штате. Вместе с ним к казни, а затем к пожизненному заключению, был приговорен еще один обвиняемый, в результате он вышел на свободу в 2008 году.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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