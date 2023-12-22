Колумбия собирается поднять сокровища с затонувшего 300 лет назад галеона

Правительство Колумбии попытается поднять сокровища с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе». Экспедицию в Карибском море организуют в рамках подводных археологических исследований. В ЮНЕСКО беспокоятся о том, что ценности могут быть проданы частным лицам.

Испанский галеон перевозил из колонии 11 миллионов золотых и серебряных монет, изумруды и другой ценный груз. Корабль затонул в ходе битвы с британским флотом. Местонахождение судна является государственной тайной.

«Сан-Хосе» был обнаружен в 2015 году. С тех пор идут споры между США, Колумбией и Испанией по поводу того, кому принадлежат права на затонувшее сокровище, стоимость которого оценивается в миллиарды долларов.

Работы по подъему драгоценностей начнутся в период с апреля по май 2024 года. Министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа пообещал, что это будет научная экспедиция.

В свою очередь в ЮНЕСКО сомневаются в том, что ценности попадут в музеи, и опасаются, что колумбийское правительство продаст сокровища частным лица, что «приведет к безвозвратной утрате значительного наследия».

Богота, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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