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Понедельник, 25 декабря 2023, 11:22 мск

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Посетители торгового центра в США устроили перестрелку

В США произошла стрельба в торговом центре. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция проводит расследования.

Сообщение о стрельбе поступило в канун Рождества в полицейское управление города Колорадо-Спрингс. ЧП произошло в торговом центре Citadel Mall. По словам очевидцев, конфликт случился между двумя группами посетителей, завязалась драка. В какой-то момент раздался выстрел.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением. Трое пострадавших были госпитализированы.

Полицейские проводят расследование. По подозрению в причастности к убийству задержаны несколько человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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