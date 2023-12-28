В Австралии акула едва не откусила ногу подростку

В Австралии 16-летний юноша едва не лишился ноги из-за нападения акулы. Об этом сообщает 9News.

Подростки занимались серфингом на побережье города Тари. Один из них почувствовал резкую боль и увидел массивный плавник. Парень предупредил друзей об опасности и поплыл к берегу.

На пляже очевидцы оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и отвезли его в больницу. Медики зашили рваную рану. Отмечается, что укус находился в нескольких сантиметрах от бедренной артерии.

Подросток проходит курс реабилитации. Юноша признался, что не знает, когда он сможет вернуться к занятиям серфингом.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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