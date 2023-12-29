Генсек ООН пожелал, чтобы 2024 год стал годом укрепления доверия и надежды

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что уходящий год стал для мира годом страданий, а 2024 должен стать годом восстановления доверия и надежды.

«Человечество страдает. Наша планета в опасности. Войн становится всё больше, и они всё более жестокие. При этом доверие истощается, – отметил генсек ООН в своем новогоднем видеообращении. – 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды. Мы должны сплотиться, чтобы преодолеть разногласия и найти общие решения».

Гутерриш призвал страны выступить против дискриминации и ненависти, а также не забывать про изменения климата на планете. Кроме того, он подчеркнул, что новые технологии, в числе которых искусственный интеллект, должны работать на благо человечества.

«Давайте сделаем так, чтобы 2024 год стал годом укрепления доверия и надежды в отношении всего, чего мы можем достичь вместе. Я желаю всем вам счастливого и мирного нового года», – заключил генсек ООН.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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