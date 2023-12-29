В Аргентине впервые за 30 лет выявили лошадиный энцефалит у человека

В Аргентине зарегистрирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Об этом сообщает Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам.

Случаи инфицирования WEE были выявлены среди лошадей в Аргентине в 1982-1983 годах. В 1996 году патоген обнаружили у человека.

Нынешний пациент проживает в сельской местности в провинции Санта-Фе, где ранее энцефалит был диагностирован у животных, передает РИА «Новости». У мужчины наблюдались характерные симптомы: головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и лихорадка.

Пациент провел 12 дней на аппарате искусственной вентиляции легких. 20 декабря мужчину выписали из больницы, в настоящее время он находится под амбулаторным наблюдением.

Западный лошадиный энцефалит – передается через укусы насекомых и поражает как лошадей, так и людей. У человека WEE может стать причиной тяжелых форм асептического менингита и энцефалита.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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