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Пятница, 29 декабря 2023, 13:45 мск

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Около 36 человек погибли при ударе по центральному району сектора Газа

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

По меньшей мере 36 человек погибли в результате израильского удара по лагерям беженцев «Аль-Мегази» и «Нусайрат» в центральной части сектора Газа. Общее число жертв в анклаве увеличилось до 21 320 человек.

Израиль не только расширил границы военной операции, но и провел мощную бомбежку центральных районов сектора Газа. С раннего утра 29 декабря военные наносят удары по жилым домам в лагерях «Аль-Мегази» и «Нусайрат». Хотя ранее Тель-Авив признал гибель мирных граждан в лагерях беженце и пообещал провести расследование ударов по этим целям.

Уже 36 человек числятся погибшими, под обломками находятся также раненые и погибшие. Спасатели и местные жители пытаются добраться до заблокированных людей, передает агентство «Анадолу».

По данным палестинский властей, число погибших в секторе Газа выросло до 21 320 человек, среди которых 8 200 детей, число пострадавших – до 55 603 человек, из них 8 663 – дети. Более семи тысяч человек числятся пропавшими без вести. На оккупированном Западном берегу убиты 316 палестинцев, в их числе 76 детей, ранены 3 800, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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