КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов

Сегодня КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов у своего западного побережья в сторону южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Желтом море, передают СМИ со ссылкой на агентство «Ренхап», которое публикует заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Сообщается, что артиллерийские обстрелы велись с мыса Джангсан, расположенного к северу от самого северного острова Южной Кореи Пэннёндо, и мыса Денгсан, расположенного к северу от западного пограничного острова Ёнпхендо. Уточняется, что снаряды попали в морскую буферную зону к северу от Северной пограничной линии.

Южнокорейские военные заявили, что намерены принять ответные меры. «Предупреждаем, что на Северной Корее лежит вся ответственность за рост кризисной ситуации, требуем немедленно остановиться», – заявил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун (цитата по ТАСС).

Как отмечается, на южнокорейских островах объявлена эвакуация местных жителей. О пострадавших не сообщается.

Пхеньян, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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