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Главе Пентагона грозит импичмент из-за госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин, фото: официальный сайт Пентагона

В конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил о своей госпитализации. Об этом сообщает издание The Hill.

Резолюцию об импичменте намерен представить на заседании палаты представителей республиканец Мэтт Розендейл. По его мнению, решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в больнице нарушило его присягу и поставило под угрозу американский народ.

На прошлой неделе Остин проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне. При этом пока глава минобороны США находился в отделении интенсивной терапии, его заместитель был в отпуске. Белый дом не знал об этом в течение трех дней.

Ранее член палаты представителей Элиз Стефаник заявила, что глава Остин должен немедленно уйти в отставку, поскольку его отсутствие без уведомления подрывает доверие к цепочке командования во время многочисленных глобальных конфликтов, к которым приложил руку Вашингтон. Однако сам министр заявил, что не намерен покидать свой пост.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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