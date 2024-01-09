Парламент Южной Кореи запретил разводить и забивать собак ради мяса

Сегодня Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи принял законопроект, запрещающий разведение собак для еды, их убой и продажу собачатины. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Документ одобрили 208 депутатов, двое воздержались. Нарушителям будет грозить штраф в размере до 30 млн вон (22 768 долларов США) или до двух лет тюремного заключения. За собственно употребление мяса собак наказывать не будут.

Согласно законопроекту, фермы, выращивающие собак ради мяса, и предприятия, разделывающие и продающие собачатину, должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план по прекращению деятельности.

При этом предусматривается трехлетний переходный период – наказывать за нарушение закона начнут с 2027 года.

Документ также предполагает предоставление субсидий, чтобы помочь людям, работающим в индустрии, найти новую работу.

Согласно государственной статистике, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 мясных предприятия, 219 дистрибьюторов и около 1600 ресторанов, которые продают продукты, приготовленные из собачьего мяса.

Добавим, правящая партия «Сила народа» и главная оппозиционная – Демократическая партия поддержали законопроект. Первая леди Ким Кеон Хи открыто выступала за запрет употребления мяса собак в пищу. Объявить эту практику вне закона было одним из обещаний нынешнего президента Юн Сок Ёля в предвыборной кампании. Президентская чета известна как любители домашних животных, у главы государства с женой четыре собаки и три кошки.

Как отмечает «Рёнхап», в последние десятилетия мясо собак в Южной Корее теряет популярность на фоне активизации зоозащитников и увеличения числа владельцев домашних животных в стране.

Сеул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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