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Во Франции энергетики хотят устроить забастовку в разгар холодов

Во Франции сотрудники энергокомпании EDF планируют с 15 января начать забастовку. Они обвинили руководство в симуляции переговоров по вопросу повышения оплаты труда.

«На данный момент объединение профсоюзов направило предупреждение о забастовке, начиная с 15 января. Все объекты EDF будут затронуты требованиями касательно переговоров о зарплатах на 2024 год, которые не соответствуют нашим ожиданиям», – рассказал РИА «Новости» генеральный секретарь профсоюза FNME-CGT Фабрис Кудур.

По его словам, работники требуют повышения окладов на 4%, а руководство компании может предложить только 1,5% в дополнение к индексации зарплат на 2% во все отрасли.

Забастовка придется на тот период, когда Францию накрывает волна холода. В столичном регионе объявлен повышенный уровень погодной угрозы из-за гололеда и снегопада, а также пониженной температуры воздуха.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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